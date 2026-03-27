Carlo Pellegatti ha commentato su YouTube l’attuale condizione di Rafael Leao, sottolineando che il calciatore potrà tornare in campo solo quando l’allenatore deciderà che sia in perfette condizioni. Ha inoltre parlato della partita Napoli-Milan, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa a Rafael Leao. Il portoghese sta recuperando dal problema al pube, ma rimane in dubbio per il big match Napoli-Milan. A proposito del portoghese si è espresso il Pellegatti su YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole sul 10 di Massimiliano Allegri. "La mia impressione è che vedremo Leao quando Allegri lo vedrà in perfette condizioni. Il fatto che lui giochi, ed è lodevole, con problemi e stringendo i denti, non è mai stato indolente ma sofferente che è diverso, può essere accettato come un bel gesto da parte del giocatore. Ma in queste ultime otto partite il Milan si gioca tutto per tentare di avvicinare l'Inter, tenere lontano il Napoli, la Juve e la Roma, quindi se non lo riterrà efficace e utile al 100% non lo metterà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti : “Vedremo Leao quando Allegri lo considera in perfette condizioni. Su Napoli-Milan…”

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