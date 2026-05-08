Il club sta affrontando una fase di ristrutturazione che prevede riduzioni di risorse e una maggiore attenzione alla gestione economica. La dirigenza ha espresso fiducia in un giovane collaboratore, anche se non si conoscono dettagli sulla natura di questa fiducia. La strategia futura sembra orientata a ottimizzare le risorse disponibili, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra esigenze sportive e sostenibilità finanziaria.

Che il futuro del Napoli sarà un grosso taglio aziendale l’abbiamo capito, e non da oggi, e in ottica di ricollocamento risorse o, se vogliamo essere meno raffinati, di tirare la cinghia, si dovrà cercare di valorizzare quello che si ha. Tra quello che si ha c’è Giovane Santana Do Nascimento, arrivato dall’Hellas Verona a gennaio per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Poche presenze, qualche buon guizzo contro il Milan e poco altro. Al momento è un acquisto inspiegabile. Secondo quanto riportato da Schira, sarà lui il vice Hojlund la prossima stagione. Napoli, il futuro è Giovane. Riporta Schira su X: “Giovanni Manna ha grande fiducia nelle capacità di Giovane.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna ha molta fiducia in Giovane (non sappiamo se sia una buona notizia)

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