Durante l’Artists Dinner di Chanel al Tribeca Film Festival, un’attrice ha sfoggiato un look che ha attirato l’attenzione. La sua scelta di abbigliamento ha mostrato una versione raffinata di una formula di stile che si ripete ogni estate. La mise si distingue per eleganza e semplicità, senza ricorrere a dettagli appariscenti. La scena ha evidenziato come un outfit ben studiato possa comunicare più di molte parole, mantenendo un aspetto sofisticato e senza tempo.

C ’è una formula di stile che funziona sempre, estate dopo estate, e Katie Holmes ne ha offerto la versione più sofisticata possibile. All’ Artists Dinner del Tribeca Film Festival, ospitato da Chanel a New York, l’attrice ha scelto un abbinamento apparentemente semplice – tank top e pantaloni a gamba larga – trasformandolo in una lezione di stile senza tempo. Lo stile di Katie Holmes. guarda le foto Il segreto di Katie Holmes, minimalismo di qualità. Katie Holmes è da anni sinonimo di minimalismo di lusso: il suo guardaroba parla di capi essenziali, silhouette pulite, nessun eccesso. Per la serata Chanel, però, ha alzato leggermente l’asticella senza tradire la propria filosofia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - All'Artists Dinner di Chanel del Tribeca Film Festival, l'attrice regala una lezione di stile che vale più di qualsiasi abito da sera

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Chanel Tribeca Festival Arts Dinner guests did not disappoint with their looks & we're here for it

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A 50 anni, l'attrice e attivista sbarca a Shanghai come volto di Tom Ford Beauty. Una lezione di stile che punta tutto sul contrasto: un biondo polare quasi etereo e una bocca "fiammifero" che non accetta compromessiA cinquant'anni, l’attrice e attivista ha iniziato una nuova collaborazione come volto di Tom Ford Beauty a Shanghai.

Argomenti più discussi: Judy Chicago, le tante invitate al Dinner Party; Burro del Piemonte, via all’iter per il riconoscimento della Dop; 13^ edizione Street Art Riva Festival; Opera Buona: Il Gala Dinner Charity all’ADI Design Museum di Milano.

Avvistati in Chanel al 19° Annual Tribeca Festival Artists Dinner ospitato da Chanel, al Tribeca Festival, New York reddit