A cinquant'anni, l’attrice e attivista ha iniziato una nuova collaborazione come volto di Tom Ford Beauty a Shanghai. La sua immagine combina un biondo molto chiaro e una bocca rossa vivace. La sua presenza pubblicitaria si distingue per il forte contrasto tra i toni chiari e le labbra intense. La sua carriera è stata caratterizzata da interpretazioni di ruoli iconici e da un impegno sociale costante.

S e c’è una certezza nel panorama beauty, è che il volto di Angelina Jolie è sempre stato il tempio del nude d’autore. Un regno fatto di beige rosati, riflessi miele e quella palette monocromatica che è diventata il suo marchio di fabbrica. Ma ora, la prudenza è un ricordo. A 50 anni, l’attrice e attivista (di passaggio a Shanghai come prima global ambassador di Tom Ford Beauty ) cambia registro e punta su energia e contrasto. Angelina Jolie al valico di Rafah: tra i camion umanitari al confine con Gaza X Leggi anche › Il trionfo del biondo: Angelina Jolie incanta Toronto con nuove, chiare, nuance Il nuovo look vibrante di Angelina Jolie. Addio sfumature sussurrate, benvenuto contrasto cromatico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 50 anni, l'attrice e attivista sbarca a Shanghai come volto di Tom Ford Beauty. Una lezione di stile che punta tutto sul contrasto: un biondo polare quasi etereo e una bocca "fiammifero" che non accetta compromessi

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