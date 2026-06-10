Dal punto panoramico Dado Lookout, si osservano le macerie del villaggio libanese di Kafr Kila, oltre la Linea blu. La zona è sotto stretta sorveglianza, con barriere e recinzioni visibili lungo il confine. La frontiera nord di Israele si presenta come un'area di tensione costante, con operazioni militari che si susseguono senza sosta. Non ci sono movimenti civili visibili, solo l'eco di interventi di sicurezza.

Dal punto panoramico Dado Lookout, guardando oltre la Linea blu, le recinzioni e le barriere, si vedono le macerie del villaggio libanese di Kafr Kila. Ad appena un paio di chilometri. Si intravede anche Odeisseh, un altro villaggio ridotto in pietre e polvere dalle bombe e dai bulldozer israeliani. Ma nel caffè di Metula, l’unico probabilmente ancora aperto in questo piccolo centro israeliano a ridosso delle linee con il Libano, ci ripetono che «occorre finire il lavoro». UNA DONNA, MIRI, spiega che «il lavoro sarà finito quando i terroristi di Hezbollah saranno sconfitti definitivamente (da Israele) e cacciati via dai libanesi. I due Stati possono raggiungere insieme questo obiettivo nel Libano del sud». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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© Cms.ilmanifesto.it - Alla frontiera nord di Israele: fare la guerra, «senza sosta»

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