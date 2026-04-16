Martedì a Washington si sono tenuti incontri diretti tra rappresentanti del Libano e di Israele, con l’obiettivo di discutere la possibilità di un accordo. Le conversazioni si sono concentrate sulla questione delle “zone cuscinetto” e sui confini tra i due Paesi. Le parti hanno partecipato ai colloqui senza la presenza di mediatori internazionali e senza annunci pubblici sulla durata o sui contenuti specifici delle discussioni.

Si sono svolti martedì a Washington colloqui diretti tra Libano e Israele per esplorare la possibilità di un accordo. Convitato di pietra Hezbollah, non presente ai negoziati. Trattative difficili, con Israele che chiede il disarmo di Hezbollah, che gli è impossibile conseguire con la forza (come ha ammesso lo stesso IDF) e Beirut che chiede il cessate il fuoco e il ritorno del Libano meridionale sotto la sua sovranità, richiesta a cui difficilmente Tel Aviv darà seguito perché dovrebbe rinunciare a quella “ zona cuscinetto ” che ha posto come obiettivo prioritario dell’invasione di terra. Inutile in questa sede richiamare le tante complessità di questo dialogo, che si intreccia con quello che intercorre tra Iran e Usa, più utile soffermarsi sulla pretesa di una zona cuscinetto.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le “zone cuscinetto” e la guerra senza fine di Israele

Breaking News November 18 2025

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