L’Iran ha aperto il fuoco su quattro navi nello Stretto di Hormuz, provocando esplosioni a Bandar Abbas. Le sirene sono suonate nel nord di Israele, mentre le tensioni tra le parti si intensificano. La regione si trova in uno stato di allerta, con i militari che monitorano attentamente la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause degli attacchi o le conseguenze immediate.

La guerra in Iran entra in una nuova fase di tensione, con lo Stretto di Hormuz tornato al centro dello scontro militare e diplomatico. Nella notte si sono registrate esplosioni nell’area di Bandar Abbas, mentre gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano indicato come minaccia per le truppe americane e per la navigazione commerciale. Teheran, intanto, ha aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni che avrebbero tentato di attraversare Hormuz senza coordinarsi con le autorità iraniane. La pressione cresce anche sul fronte israeliano e libanese: nel nord di Israele sono risuonate sirene per una possibile infiltrazione di velivoli ostili, mentre l’esercito israeliano ha annunciato raid contro infrastrutture di Hezbollah nell’area di Tiro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Hormuz diventa la linea rossa: Teheran spara su 4 navi, esplosioni a Bandar Abbas e sirene nel nord di Israele

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Guerra in Iran: il blocco dello stretto di Hormuz e i rischi per la nostra economia

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