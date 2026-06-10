Una famiglia aspetta da tre giorni notizie di due ragazze scomparse, senza aver ricevuto telefonate, messaggi o segnali di alcun tipo. Il padre ha fatto un appello pubblico, chiedendo solo di sapere se stanno bene. La scomparsa delle due giovani ha generato preoccupazione e angoscia, mentre le ricerche continuano senza risultati finora. La famiglia si dichiara in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni.

Tre giorni senza una telefonata, un messaggio o una segnalazione. Tre giorni di angoscia per una famiglia che continua ad aspettare una risposta. Resta avvolta nel mistero la scomparsa di Alisya Di Giacinto, 16 anni, e della sorella Sarah Di Giacinto, 12 anni, sparite nella notte tra sabato e domenica dalla comunità educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Mentre le ricerche proseguono senza sosta, il padre Stefano Di Giacinto ha deciso di rompere nuovamente il silenzio, lanciando un appello disperato affinché le due ragazze possano essere ritrovate sane e salve. La fuga nella notte dalla comunità educativa. Secondo quanto ricostruito finora, le due sorelle si sarebbero allontanate dalla struttura tra le 2 e le 6 del mattino, uscendo da una finestra laterale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alisya e Sarah svanite nel nulla da tre giorni, il drammatico appello del padre: “Voglio solo sapere che stanno bene”

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