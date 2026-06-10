Alilauro presenta Lisa l’assistente virtuale che parla la lingua dei viaggiatori del mare

Alilauro ha introdotto Lisa, un’assistente virtuale che risponde alle richieste dei passeggeri tramite chat. Lisa utilizza l’intelligenza artificiale e può essere contattata 24 ore su 24, sette giorni su sette. La funzione dell’assistente è quella di fornire informazioni sui servizi di trasporto e sugli orari delle corse. La presentazione avviene attraverso il sito ufficiale e i canali digitali dell’azienda.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano? La fragilità riguarda tutti noi L'intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nella nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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L’assistente virtuale del ComuneDopo San Donato, anche il Comune di Rozzano ha introdotto un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, chiamato “Sofia”.