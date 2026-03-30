In occasione della Domenica delle Palme, si è svolta una Via Crucis dedicata ai migranti, definita dall’arcivescovo come una “Via dell’Amore” condivisa in più lingue. Durante l’evento, l’arcivescovo ha commentato che la città non rappresenta una Babele, ma un coro di lingue diverse che comunicano con il cuore. La manifestazione ha coinvolto persone di origini diverse, tutte unite in un’unica voce.

La celebrazione si è snodata - attraverso il memoriale delle quattordici stazioni vissuto con dieci idiomi diversi - lungo l’asse del Foro Italico sino alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza Marina Una “Via dell’Amore” vissuta intensamente, con tante lingue diverse ma una voce sola. "La nostra città – ha sottolineato l’arcivescovo Corrado Lorefice - non è una Babele ma un coro di lingue diverse che parlano la lingua del cuore”. Questo lo spirito della particolare Via Crucis celebrata domenica 29 marzo, domenica delle Palme, a cura dell’Ufficio Diocesano delle Migrazioni che ha coinvolto le diverse comunità straniere presenti a Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La domenica delle Palme con la Via Crucis dei migranti, l'arcivescovo: "Coro che parla la lingua del cuore"

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