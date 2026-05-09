L’assistente virtuale del Comune

Dopo San Donato, anche il Comune di Rozzano ha introdotto un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, chiamato “Sofia”. La tecnologia è ora disponibile per fornire supporto ai cittadini nelle pratiche quotidiane e per rispondere a domande di carattere amministrativo. La presenza di questa nuova funzione mira a migliorare i servizi offerti dal Comune, facilitando l'accesso alle informazioni e semplificando le procedure.

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Dopo San Donato anche a Rozzano sbarca l’IA: in Comune arriva “ Sofia “ (nella foto), l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini. Un aiuto in più per i cittadini, sul sito del Comune è disponibile un’assistente virtuale attiva 24 ore su 24 per semplificare l’accesso ai servizi e alle informazioni comunali. Conclusa la fase di sperimentazione, Sofia è ora pronta per essere utilizzata dal pubblico. Il sistema è in grado di comprendere domande e fornire risposte, garantendo assistenza continua 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’obiettivo è semplificare la fruizione dei servizi comunali, dalla consultazione di orari e contatti degli uffici, alle spiegazioni su procedure e documenti, fino all’assistenza per le pratiche più comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assistente virtuale del Comune ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Cantù - Presentato Rispondicittadino: assistente virtuale sul sito del Comune Notizie correlate Il Comune diventa smart: arriva l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadiniIntelligenza artificiale al servizio dei cittadini: informazioni e pratiche a portata di click. La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia l’assistente virtuale ISIAL'obiettivo è semplificare la burocrazia per le imprese attraverso un ecosistema digitale avanzato, sempre disponibile e operativo Prenotare un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’assistente virtuale del Comune; Arriva Sofia, la nuova assistente virtuale del Comune di Rozzano: informazioni e servizi a portata di clic; Pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per l'assunzione di assistenti sociali nei Comuni e negli Ambiti Territoriali Sociali; Rozzano. In Comune arriva Sofia, l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini. L’assistente virtuale del ComuneDopo San Donato anche a Rozzano sbarca l’IA: in Comune arriva Sofia (nella foto), l’intelligenza artificiale al servizio dei ... ilgiorno.it Rozzano. In Comune arriva Sofia, l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadiniUn aiuto in più per i cittadini, sul sito del Comune è disponibile un’assistente virtuale attiva 24 ore su 24 per semplificare l’accesso ai servizi e alle informazioni comunali (mi-lorenteggio.com) Ro ... mi-lorenteggio.com Questa notizia purtroppo non sorprende... #Atac, azienda del comune di Roma non riesce a raggiungere gli obiettivi ed ha assenteismo fino al 15%. x.com Il mistero della mail dal comune reddit