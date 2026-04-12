Alexander Zverev | Giocare contro Sinner è come contro un muro

Alexander Zverev ha commentato la sconfitta contro Jannik Sinner, affermando che giocare contro il tennista italiano è come affrontare un muro. La partita si è conclusa con una vittoria netta di Sinner, aggiungendo un'altra sconfitta per il tennista tedesco. La sfida si è svolta in un torneo internazionale, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Zverev ha espresso la sua opinione sulla difficoltà di fronteggiare Sinner durante l'incontro.

Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta. Sulla terra rossa di Montecarlo, il tedesco sperava di porre fine alla serie di vittorie negli scontri diretti del suo avversario, ma il penultimo atto nel Principato non ha invertito la tendenza, anzi. Sinner ha sciorinato una prestazione splendida, dominando dall’inizio alla fine e concedendo solo cinque game al tedesco. Il 6-1 6-4 la dice lunga sulla differenza che c’è stata in campo tra il pusterese e il n.3 del mondo. In conferenza stampa, quindi, Zverev non ha potuto fare altro che riconoscere i meriti del suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Giocare contro Sinner è come contro un muro” Jiri Lehecka ammette: “Giocare contro Sinner è stato come sbattere contro un muro”Jiri Lehecka ha concluso il suo percorso nel Masters1000 di Miami non come avrebbe voluto. Jannik Sinner si proietta verso la semifinale: “Contro Zverev match duro. Sul giocare di giorno o alla sera…”Jannik Sinner centra il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) sbarazzandosi senza il minimo problema del... Le prime parole di Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Miami “HO PERSO PER QUESTO…”