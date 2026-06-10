Alessandria | via digitale allo Sportello Cittadini Stranieri
A Alessandria è stato avviato un servizio digitale per lo Sportello Cittadini Stranieri. È possibile prenotare un appuntamento online per evitare attese. Le prenotazioni si effettuano tramite una piattaforma dedicata. L’assistenza è disponibile in diverse lingue, variando in base al giorno. Le lingue offerte includono italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. La modalità digitale mira a semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini stranieri.
Come si prenota un appuntamento online per evitare le attese? Quali lingue sono disponibili per l'assistenza in base al giorno? Cosa bisogna fare per richiedere il controllo dei documenti di cittadinanza? Quando è possibile accedere allo sportello senza prenotazione preventiva??? In Breve Prenotazioni online attive dal 10 giugno 2026 tramite sito Comune e portale ASM. Calendario lingue: lunedì albanese, martedì spagnolo, mercoledì arabo, berbero e francese. Accesso senza appu . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Alessandria.
Notizie e thread social correlati
Addio burocrazia: Alessandria lancia lo sportello per il digitaleAd Alessandria è stato aperto un nuovo sportello dedicato ai servizi digitali, promosso dal Csvaa e finanziato dal Pnrr.
Potenziato lo Sportello digitale. Il Comune investe 160mila euroIl Comune ha destinato 160mila euro per potenziare lo Sportello digitale, un servizio che permette di ricevere assistenza per la richiesta e il...