Alessandria | via digitale allo Sportello Cittadini Stranieri

Notizia in breve

A Alessandria è stato avviato un servizio digitale per lo Sportello Cittadini Stranieri. È possibile prenotare un appuntamento online per evitare attese. Le prenotazioni si effettuano tramite una piattaforma dedicata. L’assistenza è disponibile in diverse lingue, variando in base al giorno. Le lingue offerte includono italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. La modalità digitale mira a semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini stranieri.