Addio burocrazia | Alessandria lancia lo sportello per il digitale

Ad Alessandria è stato aperto un nuovo sportello dedicato ai servizi digitali, promosso dal Csvaa e finanziato dal Pnrr. Questo punto di assistenza è stato creato per aiutare i cittadini a utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione. La struttura è stata realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte e si inserisce nell’obiettivo di rendere più accessibili le pratiche digitali per la popolazione locale.

Il Csvaa ha inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale ad Alessandria per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, in un’iniziativa finanziata dal Pnrr e coordinata con la Regione Piemonte. L’apertura del capoluogo integra una rete di supporto che comprende già diverse località provinciali. L’obiettivo principale è l’abbattimento delle barriere tecnologiche, garantendo che ogni utente possa interagire con le piattaforme digitali in modo inclusivo e accessibile. La nuova sede si trova in via Verona 1, all’incrocio con via Vochieri. Gli utenti possono rivolgersi a questo sportello fino al 30 giugno, data che segna il termine della disponibilità di questi presidi sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio burocrazia: Alessandria lancia lo sportello per il digitale Rifiuti, scatta l’era digitale: CNA Salerno lancia lo sportello “CNA Ambiente” per guidare le imprese nel RENTRITempo di lettura: 3 minutiParte ufficialmente oggi l’obbligo del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) anche per le... Gli agricoltori baresi promuovono lo sportello Agea-Regione: "Passo importante per ridurre burocrazia e distanze"Confagricoltura Bari-Bat esulta per l'attivazione del nuovo strumento che dovrebbe consentire una gestione più snella dell'erogazione dei fondi...