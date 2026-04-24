Potenziato lo Sportello digitale Il Comune investe 160mila euro

Il Comune ha destinato 160mila euro per potenziare lo Sportello digitale, un servizio che permette di ricevere assistenza per la richiesta e il rilascio della carta d’identità digitale. Dopo un anno e mezzo dalla sua creazione, lo sportello continua a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini che necessitano di supporto in ambito di servizi digitali. L’investimento mira a migliorare l’efficienza e l’accessibilità del servizio.

Rimarrà un importante presidio di aiuto per i servizi legati alla carta d’identità digitale, confermandosi – a un anno e mezzo dalla sua istituzione – un’intuizione azzeccata da parte del Comune. L’amministrazione ha impegnato 159.802 euro per il potenziamento dello Sportello di facilitazione digitale, destinato a protrarre le sue attività per altri due anni: fino almeno all’aprile 2028. Lo Sportello – situato da dicembre 2024 al Puntocomune ingresso 3 del municipio (lato piazza Carducci) –, è stato sviluppato con l’intento di fornire supporto alla cittadinanza nell’ambito dei processi di digitalizzazione dell’ente. Da allora è uno spazio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Potenziato lo Sportello digitale. Il Comune investe 160mila euro Notizie correlate Comune investe 25mila euro per lo sport ma dimentica il calcio: un vuoto decennale lasciato dopo la Serie CIl Comune di Marcianise ha approvato con delibera di giunta del 14 aprile 2026 un programma di massima degli eventi sportivi per l’anno in corso,... Addio burocrazia: Alessandria lancia lo sportello per il digitaleIl Csvaa ha inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale ad Alessandria per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Potenziato lo Sportello digitale. Il Comune investe 160mila euro; Ad Andora viene attivato per Cittadini e Professionisti lo Sportello digitale; Addio carta d’identità cartacea: assessore Robotti a Telenord spiega scadenze, novità e servizi. Potenziato lo Sportello digitale. Il Comune investe 160mila euroRimarrà un importante presidio di aiuto per i servizi legati alla carta d’identità digitale, confermandosi – a un anno ... ilgiorno.it Potenziato il punto di facilitazione digitale di via Fracchia: tutte le informazioniNei scorsi giorni è stato potenziato, grazie al supporto della Fondazione mondo digitale ETS, il punto di facilitazione digitale nella sede del municipio III. Una misura che garantirà più efficienza e ... romatoday.it Insta360 lancia l’aggiornamento con supporto Android e iOS potenziato per la serie Insta360 Flow 2: x.com Milano Design Week. Potenziato il trasporto pubblico. Dal 21 al 26 aprile più corse sulle metropolitane e apertura straordinaria fino alle 2 di notte sabato 25 aprile. Info: https://www.comune.milano.it/w/mobilit%C3%A0.-milano-design-week-pi%C3%B9-corse-s - facebook.com facebook