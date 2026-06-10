Alessandria la Garante | ‘Mancano i presidi per gli anziani

Notizia in breve

La Garante di Alessandria ha segnalato la carenza di presidi e servizi dedicati agli anziani, evidenziando che mancano le garanzie per la continuità delle forniture essenziali per i cittadini fragili. La questione riguarda anche chi debba assicurare il supporto continuo a queste persone. I ritardi nelle consegne e nei servizi stanno causando difficoltà economiche alle famiglie della zona, secondo quanto riferito.