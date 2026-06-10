Alessandria la Garante | ‘Mancano i presidi per gli anziani
La Garante di Alessandria ha segnalato la carenza di presidi e servizi dedicati agli anziani, evidenziando che mancano le garanzie per la continuità delle forniture essenziali per i cittadini fragili. La questione riguarda anche chi debba assicurare il supporto continuo a queste persone. I ritardi nelle consegne e nei servizi stanno causando difficoltà economiche alle famiglie della zona, secondo quanto riferito.
Chi deve garantire la continuità delle forniture per i cittadini fragili? Come stanno impattando i ritardi sulle tasche delle famiglie alessandrine? Quali sono le cause tecniche che bloccano la distribuzione dei presidi? Dove rischia di collassare il sistema di assistenza territoriale??? In Breve Spese extra gravano sui budget familiari per acquisti autonomi di dispositivi. Rischio collasso per strutture residenziali e realtà socioassistenziali del territorio. Aumento disuguagli . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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