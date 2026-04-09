L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato una legge che istituisce un Garante regionale dedicato ai diritti degli anziani. La nuova norma mira a tutelare le persone della terza età da possibili abusi e situazioni di isolamento. La figura sarà incaricata di ricevere segnalazioni, promuovere iniziative e vigilare sul rispetto delle norme legate alla tutela degli anziani nella regione.

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera a una nuova normativa che prevede l’istituzione di un Garante regionale dedicato ai diritti della terza età. La decisione è arrivata con il voto favorevole di 12 membri della maggioranza, mentre l’opposizione ha scelto la strada delle 4 astensioni, sancendo l’approvazione della proposta presentata dalla consigliera Tagliaferri. Una rete di tutela per la dignità e l’autonomia sociale. Il provvedimento, firmato da Tagliaferri, punta a trasformare il modo in cui la Regione si prende cura dei cittadini più anziani, cercando di garantire loro una quotidianità caratterizzata da serenità e piena realizzazione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, nasce il Garante per gli anziani: scudo contro abusi e isolamento

Mobilità ferroviaria, “Patto di Chiusi“. Toscana e Umbria contro l’isolamentoStretto il “Patto di Chiusi“, con cui le aree interne tra Toscana e Umbria fanno fronte comune per uscire dall’isolamento ferroviario e non solo.

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Temi più discussi: Umbria, c’è l’ok della Regione al Garante dei diritti degli anziani; L’Assemblea legislativa dell’Umbria convocata per giovedì 9 aprile 2026; Approvata proposta di legge su istituzione del Garante degli anziani; In Umbria arriva il garante dei diritti degli anziani: cosa fa.

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A Only Wine torna “Tralci di vita”, il premio ideato e promosso dal Corriere dell’Umbria. Un riconoscimento che nasce con l’intento di valorizzare storie autentiche, profonde e significative legate al mondo del vino e alle persone che lo rendono vivo. Il premio - a - facebook.com facebook

È morto in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe #Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, figura di rilievo nel panorama culturale italo-francese. Nato a Parma nel 1959, si era formato a Bologna con Luciano Anceschi e Umberto Eco, collaborando poi con L’ x.com