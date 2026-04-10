Terza età l' Umbria istituisce il Garante per gli anziani

In Umbria, l'assemblea legislativa ha approvato una proposta di legge per creare il Garante degli anziani. La decisione è stata presa con dodici voti favorevoli della maggioranza e quattro astensioni dell’opposizione. La proposta è stata presentata dalla consigliera Bianca Maria Tagliaferri. La nuova figura sarà istituita per tutelare i diritti e gli interessi della popolazione anziana nella regione.

In Umbria si va verso l'istituzione del Garante degli anziani. L'assemblea legislativa, con dodici voti favorevoli della maggioranza e quattro astensioni dell’opposizione, ha approvato la proposta di legge presentata dalla consigliera Bianca Maria Tagliaferri.Ruolo del Garante degli anzianiCon. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Umbria, nasce il Garante per gli anziani: scudo contro abusi e isolamentoL’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera a una nuova normativa che prevede l’istituzione di un Garante regionale dedicato ai diritti... Quando l’epilessia colpisce gli anziani: le cause e i trattamenti per la terza etàA dispetto di quanto si crede, l’epilessia colpisce più gli anziani che i bambini: l’analisi delle possibili cause e i trattamenti più indicati. Temi più discussi: L'Umbria avrà un Garante dei diritti delle persone anziane; Umbria, c’è l’ok della Regione al Garante dei diritti degli anziani; In Umbria una legge per istituire il Garante dei diritti delle persone anziane; Todi, alla Veralli Cortesi gli anziani ospiti raccontano le loro vite in una mostra: la terza età come risorsa di memoria. Umbria terza per l'età media più elevata tra i dipendenti privatiL'Umbria è tra le prime tre regioni italiane nelle quali si registra l'età media più elevata tra i dipendenti privati, 42,55 anni. Si colloca infatti dopo la Basilicata (42,93 anni) e Molise (42,65). ansa.it ’Terza età’: riparte l’anno accademicoRiprende l’attività dell’associazione Comitato della Terza Età. Dopo la sospensione per emergenza sanitaria e il cambio di gestione del centro Barontini, la seconda vita del gruppo riparte dal nuovo ... lanazione.it Terza e ultima giornata del Festival under 18 femminile Guarda in diretta su YouTube: https://youtube.com/@U6NSIXNATIONS/streams #U6N18 - facebook.com facebook 3/6- Terza pillola sull'operazione militare di #Usa e #Israele contro l' #Iran: - Estorcere 2 milioni di dollari dalle navi che passano per #Hormuz fornirebbe all'Iran un reddito di 90 miliardi di dollari. - Trump aveva minacciato di aprire lo Stretto di Hormuz utilizzan x.com