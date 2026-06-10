Alberto Stasi e quel posacenere pieno a casa di Chiara Poggi | Io non fumavo lei nemmeno C’è qualcosa che non torna – Il video

Sono stati mostrati nuovi video di un interrogatorio a Alberto Stasi riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Nel filmato, Stasi afferma di non fumare e di aver trovato un posacenere pieno a casa di Poggi, cosa che lui stesso trova insolita. La trasmissione è stata parte di una puntata di IgnotoX, andata in onda martedì, e mostra alcuni dettagli emersi durante l’interrogatorio condotto dal Procuratore Capo presso il Tribunale di Pavia.

Nuovi elementi sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco. Nella puntata di martedì di IgnotoX, sono stati trasmessi alcuni video di Alberto Stasi interrogato dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, Napoleone. Stasi ha parlato di tutto ciò che trovò di anomalo la mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui trovò la sua ragazza morta nella villetta di via Pascoli. Alcuni spezzoni dell’interrogatorio sono stati mandati in onda anche su Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. Ma uno in particolare, trasmesso da IgnotoX su La7, fa emergere un nuovo dettaglio: il posacenere a casa dei Poggi. Il video esclusivo dell'interrogatorio di #Stasi sui dubbi di quel giorno" #garlasco #quartarepubblica pic. 🔗 Leggi su Open.online

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