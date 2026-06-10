Stasi ai pm sul posacenere trovato in casa Poggi | Io non fumavo Chiara nemmeno i genitori erano partiti Qualcosa che non torna

Il 20 maggio scorso, Alberto Stasi è stato interrogato dai magistrati della Procura di Pavia, che più di un anno fa hanno riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non aver mai fumato e che nemmeno Chiara lo faceva, aggiungendo che i suoi genitori erano partiti. Sul tavolo, è stato trovato un posacenere che lui stesso ha detto di non aver mai usato, affermando che qualcosa non tornava.

Il 20 maggio scorso, Alberto Stasi è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Pavia che più di un anno fa, hanno riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Il 20 maggio scorso, Alberto Stasi è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Pavia che, più di un anno fa, hanno riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel corso dell’interrogatorio, l’ex fidanzato della vittima ha affrontato alcuni dei temi centrali della nuova inchiesta: dal rapporto con Andrea Sempio, che sostiene di non aver mai conosciuto né sentito nominare prima della rilettura degli atti, ai dubbi sullo scontrino di Vigevano e sulle telefonate ricevute da Chiara pochi giorni prima del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la mamma di Stasi: "Chiara è sempre nei miei pensieri, so che ci protegge da lassù" | "Se ho qualcosa da dire ai Poggi? Meglio di no"La madre di Stasi ha dichiarato che Chiara è sempre nei suoi pensieri e crede che la figlia la protegga da lassù.

Garlasco, Sempio e il soliloquio prima dell’interrogatorio: “Alle 9.30 a casa”, per i pm è l’orario della morte di Chiara Poggi. Già stabilito nelle sentenze su StasiA Garlasco, un’intercettazione e un nuovo soliloquio di Andrea Sempio sono al centro dell’attenzione.

Argomenti più discussi: Garlasco, la reazione di Stasi quando Napoleone gli parla dell’impronta 33: Avessimo avuto questo dato nel 2007; Garlasco, Stasi: Quella cosa era proprio anomala. Il killer e la sigaretta.

Il posacenere pieno, il muretto rotto. Qualcosa non torna così Stasi al pm x.com

Garlasco, Stasi: A casa di Chiara c'era il posacenere pieno, noi non fumavamo. Marco Poggi mi chiese dei video. Sempio? Non sapevo esistesseAlberto Stasi parla davanti al procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone. E' il 20 maggio 2025. Il fidanzato di Chiara Poggi condannato ... msn.com

Tracce di nicotina nei capelli di Chiara Poggi, ma Alberto Stasi non fumava: il caso del posacenere nella casa della vittimaEmergono nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007. Una perizia del 2008 aveva rilevato tracce di nicotina nei capelli della ... ilfattoquotidiano.it