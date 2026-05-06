Durante un interrogatorio che è stato interrotto poco dopo l'inizio, la procura di Pavia ha ascoltato le dichiarazioni di Andrea Sempio, l’unico indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. L’uomo, intercettato mentre si trovava in auto, ha riferito di aver visto un video in cui comparivano Alberto e Chiara, aggiungendo che Chiara gli avrebbe rifiutato. Questa conversazione è tra le nuove evidenze emerse nelle indagini in fase di conclusione.

Intercettazioni nuove: è la carta calata oggi dalla procura di Pavia durante l'interrogatorio, subito abortito, di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta in via di chiusura sull'omicidio di Garlasco. Intercettazioni in cui Andrea Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto, e poi, nei giorni precedenti il delitto, di una telefonata brevissima per tentare un approccio a cui la sorella dell'amico avrebbe replicato con un secco: "Non ci voglio parlare con te" L'articolo Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio intercettato in auto dice: “Ho visto il video di Alberto e Chiara.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio intercettato in auto dice: “Ho visto il video di Alberto e Chiara. Lei mi ha rifiutato”

Garlasco, Andrea Sempio: Non ho mai visto il computer di Chiara da solo - Storie italiane 28/01/26

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