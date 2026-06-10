albero cade e colpisce una moto con due ragazzi a novate milanese

Notizia in breve

Durante un nubifragio nel pomeriggio a Novate Milanese, diversi alberi sono caduti, tra cui uno che ha colpito una moto con due ragazzi a bordo. L'episodio si è verificato intorno alle 16, causando danni alla moto e coinvolgendo i giovani. Non risultano feriti gravi, ma l’incidente ha provocato interruzioni temporanee alla circolazione nella zona.