Albero cade e colpisce una moto con due ragazzi a Novate Milanese

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un nubifragio nel pomeriggio a Novate Milanese, diversi alberi sono caduti, tra cui uno che ha colpito una moto con due ragazzi a bordo. L'episodio si è verificato intorno alle 16, causando danni alla moto e coinvolgendo i giovani. Non risultano feriti gravi, ma l’incidente ha provocato interruzioni temporanee alla circolazione nella zona.

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Diversi alberi sono caduti a Novate Milanese nel corso del nubifragio che si è abbattuto intorno alle 16.00. Uno di questi ha colpito in pieno una moto con due ragazzi a bordo. Sono in atto i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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