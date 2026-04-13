Tragedia per strada albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne | morta
Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa di un forte vento. L’incidente si è verificato mentre la giovane si trovava per strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La zona è stata transennata in attesa delle verifiche e delle operazioni di rimozione dell’albero.
Una ragazza di soli 12 anni è morta poco fa a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima,.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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