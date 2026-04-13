Tragedia per strada albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne | morta

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa di un forte vento. L’incidente si è verificato mentre la giovane si trovava per strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La zona è stata transennata in attesa delle verifiche e delle operazioni di rimozione dell’albero.

Una ragazza di soli 12 anni è morta poco fa a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima,.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia per strada, albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne: morta Salerno, vento forte: cade albero a MercatelloTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato il forte vento che si è abbattuto sul comune capoluogo dalle pianure della mattina a causare a Mercatello la... Qualiano, albero caduto in via Antonio Palumbo: strada ostruita dal vento forteIntervento tempestivo dopo la segnalazione del consigliere comunale Salvatore Apostoli alle forze dell’ordine Questa mattina in via Antonio Palumbo a... The POW Who ESCAPED Every Prison He Was Put In