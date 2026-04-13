Tragedia a Bisceglie a causa del forte vento | un albero cade in strada e colpisce mortalmente una ragazzina di 12 anni

Oggi, intorno alle 14, a Bisceglie, un albero è crollato improvvisamente a causa delle forti raffiche di vento, finendo per investire una ragazzina di 12 anni. L’incidente ha causato la morte della ragazza, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa e le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

Intorno alle ore 14 di oggi 13 aprile, le violente raffiche di vento hanno provocato il crollo improvviso di un grosso albero. Purtroppo, proprio in quel tragico istante, transitava una ragazzina di 12 anni, che è stata travolta dal fusto in caduta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tragedia a Bisceglie: albero crolla per il vento, muore una ragazzina di 12 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’incidente Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata... Tragedia per strada, albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne: mortaUna ragazza di soli 12 anni è morta poco fa a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte...