al teatro san carlo di napoli 150 giovani musicisti per il premio pellegrini di pace

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy “Non è solo un concerto”, spiegano gli organizzatori, “ma un gesto culturale e civile: un invito ad ascoltarsi e a costruire armonia”. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy Irpinia, notte di scosse: terremoto 3.0 a Montefredane. Scuole chiuse in via precauzionale . 🔗 Leggi su 2anews.it

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Teatro San Carlo a Natale: leleganza che canta

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EVENTO - A Napoli la musica cambia: 150 giovani musicisti in concerto al Teatro San Carlo per il premio Pellegrini di Pace ift.tt/esjAWZL x.com

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