Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo di Napoli

Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo, nel corso di un evento organizzato nella città partenopea. La sessione ha visto i giovani partecipanti interagire con il maestro, ascoltando le sue spiegazioni e ricevendo consigli pratici. L’incontro si è svolto in un contesto di formazione e confronto musicale, con la partecipazione di pubblico e operatori del settore.

(Adnkronos) – Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, dove avevano già avuto l’opportunità di interagire con il direttore venezuelano. Un momento intenso di crescita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Napoli celebra il mito di Sofia Loren al Teatro San CarloVenerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:30, si è tenuto un evento di alto rilievo culturale per la città di Napoli: la presentazione del volume “Sophia... Leggi anche: Teatro, al San Carlo di Napoli una delegazione della stampa estera in Italia Panoramica sull’argomento Giovani musicisti orchestra Sanitansamble incontrano il maestro Dudamel al San CarloTrentacinque giovani musicisti dell'Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con ... ansa.it Napoli, il Maestro Gustavo Dudamel incontra 35 giovani musicisti al Teatro San CarloLa mattina di sabato 18 aprile 2026, trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble hanno incontrato il Maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo. Il ... ilmattino.it