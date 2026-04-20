Due giovani danzatrici irpine ammesse alla scuola di ballo del teatro San Carlo di Napoli

Due giovani ballerine provenienti dalla scuola di danza di Atripalda sono state ammesse alla scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. La scuola locale, diretta da Deborah Graziano, ha annunciato con soddisfazione questa notizia, sottolineando il raggiungimento di un traguardo importante per le due allieve. MariaFrancesca Iaselli e Martina De Padua si preparano ora a affrontare un percorso formativo presso una delle istituzioni coreutiche più rinomate a livello internazionale.

La scuola di danza atripaldese “In punta di piedi”, diretta da Deborah Graziano, celebra con grande orgoglio l'ammissione delle due allieve, MariaFrancesca Iaselli e Martina De Padua, alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, una delle istituzioni coreutiche più prestigiose al mondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Anna Razzi, morta l’ex etoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di NapoliHome > Cultura > Teatro > Anna Razzi, morta l’ex étoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di Napoli Il teatro di San Carlo di... Lutto al Teatro San Carlo di Napoli: è morta Anna Razzi, direttrice della scuola e del corpo di balloStorica etoile del Teatro alla Scala di Milano, Anna Razzi è stata legata per 25 anni al Teatro San Carlo di Napoli.