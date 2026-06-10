Nessuna offerta è stata presentata finora per il difensore del Napoli. Secondo quanto riferito, se arriverà un’offerta di trenta milioni di euro, il club valuterà la situazione. Un collegamento con un esperto di mercato ha confermato che il Napoli sta monitorando le possibilità di vendita, ma non ci sono ancora proposte ufficiali. La società non ha ancora preso decisioni definitive sul futuro del giocatore.

Vergara: se arriva l'offerta di trenta milioni, si vedrà Collegamento con Massimo Ugolini a Sky Sport per fare il punto sul mercato del Napoli e sulle esigenze del club. Massimo Ugolini: "Il Napoli ha due priorità: abbassare l'età media della rosa e abbassare il monte ingaggi. Una priorità potrebbe essere la confermare di Vergara. Ha 23 anni, ha fatto bene in campionato e anche in Champions (ha segnato un gol al Chelsea, ndr). Ieri ha parlato il suo agente che ha dichiarato: se verrà ceduto, è per volontà del club. Il Napoli è intenzionato a tenerlo, poi le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. Dovesse arrivare... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli - Fiorentina 2-1 e sbocciata una stella: VERGARA

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Al Napoli non è arrivata nessuna offerta per Vergara (Sky) Ugolini: Il Napoli ha due esigenze: ridurre l'età media e il monte ingaggi. Pesano i 18 milioni lordi di De Bruyne più Lukaku. Anche se il Napoli vuole puntare su Kdb. ilnapolista.it/2026/06/al-nap… x.com

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