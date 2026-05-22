Vergara offerta dalla Premier | il Napoli valuta il futuro

Il Napoli sta esaminando la situazione di Antonio Vergara, il cui nome è stato associato a un'offerta proveniente da un club di Premier League. La società partenopea sta valutando le possibili condizioni per il suo eventuale trasferimento, ma non sono stati ancora definiti dettagli o decisioni ufficiali. Vergara, che attualmente gioca con il club, rappresenta un punto di discussione tra le parti coinvolte mentre si aspetta una risposta definitiva sulla sua eventuale cessione.

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