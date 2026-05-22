Vergara offerta dalla Premier | il Napoli valuta il futuro
Il Napoli sta esaminando la situazione di Antonio Vergara, il cui nome è stato associato a un'offerta proveniente da un club di Premier League. La società partenopea sta valutando le possibili condizioni per il suo eventuale trasferimento, ma non sono stati ancora definiti dettagli o decisioni ufficiali. Vergara, che attualmente gioca con il club, rappresenta un punto di discussione tra le parti coinvolte mentre si aspetta una risposta definitiva sulla sua eventuale cessione.
Il futuro di Antonio Vergara potrebbe diventare uno dei dossier più delicati del mercato del Napoli. Il giovane centrocampista azzurro avrebbe attirato l’attenzione di un importante club inglese, pronto a mettere sul tavolo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. A riferirlo è Nicolò Schira sul proprio account X. Un interesse che conferma la crescita del calciatore e l’attenzione sempre maggiore dei club esteri nei suoi confronti. La Premier League, però, non sarebbe l’unica possibilità. Anche due società di Serie A avrebbero mosso i primi passi per capire la posizione del Napoli e gli eventuali margini per una trattativa. Il club azzurro dovrà ora valutare il da farsi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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