Al Museo Guggenheim, la maison Dom Pérignon ha celebrato l’annata 2025 e presentato i nuovi champagne Vintage. Durante l’evento sono state pronunciate parole come “silenzio del paesaggio”, “energia”, “vibrazione”, “purezza” e “armonia” per descrivere il processo creativo di un grande vino. Le espressioni indicano come il vino venga percepito come racconto, memoria, paesaggio e filosofia, oltre che come semplice prodotto enologico.

“S ilenzio del paesaggio”. “Energia”. “Vibrazione”. “Purezza”. Soprattutto, “Armonia”. Non sono parole in libertà quelle che accompagnano il processo creativo di un grande vino, quando smette di essere solo vino per diventare racconto, memoria, paesaggio, filosofia. Forse è questo il significato più profondo della sesta edizione dei Pré-Assemblages di Dom Pérignon, nei giorni scorsi tra il Museo Guggenheim e la Carreras Mugica Gallery di Bilbao, dove la maison ha scelto di svelare l’annata 2025 attraverso un concetto semplice e rivoluzionario insieme: quello di “Luogo”. Champagne “reale”: va all’asta la bottiglia servita alle nozze di Lady Diana X Leggi anche › Da Tilda Swinton a Iggy Pop: sette artisti per un grande champagne Bilbao, l’importanza del luogo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al Museo Guggenheim la maison Dom Pérignon ha festeggiato l'annata 2025 e presentato i suoi nuovi champagne Vintage. Testimonial d'eccezione

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