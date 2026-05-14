Il Loro Piana Knit Design Award ha festeggiato i suoi dieci anni in grande stile

Il Loro Piana Knit Design Award ha celebrato il suo decimo anniversario, consolidando la sua presenza nel settore della moda dedicato alla maglieria. Fin dalla sua nascita, il premio ha coinvolto giovani designer, offrendo loro un’opportunità di confronto con le competenze del marchio in fatto di tessuti e tecniche di lavorazione. La manifestazione si svolge ogni anno, creando un punto di riferimento per i talenti emergenti nel campo della maglieria e rafforzando il legame tra creatività e artigianalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da dieci anni il Loro Piana Knit Design Award mette in contatto i giovani talenti del mondo della moda con l’expertise e il savoir-faire del brand nel campo della maglieria, promuovendo la creatività. Anche questa edizione non ha fatto eccezione, invitando gli studenti più talentuosi di alcune delle scuole di fashion design più prestigiose al mondo con una sola richiesta: reinterpretare in modo creativo i filati iconici che rappresentano l’eccellenza di Loro Piana. Con Knitting Light – Craft on the Evolution of Colour, i giovani designer dell’Accademia Costume & Moda, del Bunka Fashion College, della Donghua University, dell’École Duperré... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Loro Piana Knit Design Award ha festeggiato i suoi dieci anni in grande stile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiat Grande Panda vince l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria DesignTORINO (ITALPRESS) – La Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che la premia... Design Week 2026, Stella (Confindustria Nautica): “Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico”(Adnkronos) – “Il Design Innovation Award di Confindustria Nautica è il riconoscimento indipendente che abbiamo lanciato nel 2020, un anno... A vincere il Loro Piana Knit Design Award 2025 sono due studenti di Accademia Costume e ModaMorgan Boyce e Simone Rizzato, studenti di Accademia Costume e Moda, sono i vincitori del Loro Piana Knit Design Award 2025: scopri di più sulla premiazione che vedeva come protagonista il lino A ... vogue.it Morgan Boyce e Simone Rizzato vincono il Loro Piana Knit Design AwardSono Morgan Boyce e Simone Rizzato, dell’Accademia Costume & Moda, a essersi aggiudicati la nona edizione del Loro Piana Knit Design Award, che promuove i giovani designer e trasmette l’expertise e il ... ilsole24ore.com