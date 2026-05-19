Dom Pérignon in dialogo con Tilda Swinton al Museo Guggenheim di Bilbao House of Gestures
Al Museo Guggenheim di Bilbao si è svolto un evento che ha coinvolto il marchio Dom Pérignon e l'attrice Tilda Swinton. La manifestazione, intitolata «House of Gestures», ha visto la partecipazione di vari artisti e personalità legate al mondo dell'arte e della moda. Durante l'evento sono stati presentati progetti e installazioni che uniscono il mondo dello champagne con espressioni artistiche contemporanee. La presenza di Swinton ha attirato l'attenzione di pubblico e media.
Così, da decenni, Dom Pérignon porta avanti un costante impegno e un dialogo continuo con figure di spicco del mondo culturale, in un fitto intreccio di ispirazione reciproca. Da una ventina d'anni a questa parte, questa vocazione di Dom Pérignon ha preso forma attraverso una serie di co-creazioni con personaggi iconici, come Karl Lagerfeld, David Lynch, Lenny Kravitz, Lady Gaga, tra gli altri. Nel 2025, Dom Pérignon ha svelato «Creation is an eternal journey», nuovo capitolo creativo profondamente radicato nell’impegno della Maison verso la creazione, che vede coinvolti sette creator, figure di riferimento del loro campo artistico, tra i quali Zöe Kravitz, Iggy Pop, Anderson Paak, Clare Smyth e Tilda Swinton. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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