Dom Pérignon in dialogo con Tilda Swinton al Museo Guggenheim di Bilbao House of Gestures

Al Museo Guggenheim di Bilbao si è svolto un evento che ha coinvolto il marchio Dom Pérignon e l'attrice Tilda Swinton. La manifestazione, intitolata «House of Gestures», ha visto la partecipazione di vari artisti e personalità legate al mondo dell'arte e della moda. Durante l'evento sono stati presentati progetti e installazioni che uniscono il mondo dello champagne con espressioni artistiche contemporanee. La presenza di Swinton ha attirato l'attenzione di pubblico e media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui