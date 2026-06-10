Al Museo del Saxofono lo swing italiano omaggia Renato Carosone

Al Museo del Saxofono di Maccarese si è svolto un evento della rassegna “FAI BEI SUONI 2026”, dedicato allo swing italiano. Durante l’appuntamento, un gruppo musicale ha eseguito brani che omaggiano Renato Carosone, figura iconica della musica italiana. L’evento ha coinvolto un pubblico presente nel museo, che ha ascoltato le esibizioni dal vivo. La manifestazione si è concentrata sulla musica swing e sul patrimonio musicale italiano.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Lo swing italiano torna protagonista al Museo del Saxofono di Maccarese con un nuovo appuntamento della rassegna “FAI BEI SUONI 2026”. Sabato 13 giugno, alle 21.30, il museo ospiterà “I Carosoni – Swing Italiano”, spettacolo dedicato all’arte e al repertorio di Renato Carosone, uno dei grandi protagonisti della musica italiana del Novecento. L’evento proporrà un viaggio tra jazz, swing, ironia e melodia, riportando sul palco le atmosfere brillanti che hanno segnato una stagione importante della musica italiana. Un omaggio a Renato Carosone. La formazione accompagnerà il pubblico in un percorso musicale ispirato al repertorio di Renato Carosone, artista capace di unire tradizione napoletana, sonorità internazionali e ritmo swing. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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