Al Museo del Saxofono il concerto del Mascagni Saxophone Ensemble

Domenica 12 aprile alle 17, il Museo del Saxofono ospiterà un concerto del Mascagni Saxophone Ensemble, un gruppo composto da giovani musicisti provenienti dal Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. L’evento si svolgerà all’interno della struttura, che si trova a Fiumicino. La performance prevede l’esecuzione di brani per saxofono, con un programma dedicato a diverse composizioni. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Domenica 12 aprile 2026, alle 17, il Museo del Saxofono ospiterà il concerto del Mascagni Saxophone Ensemble, formato da giovani talenti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. L’evento si inserisce nella programmazione culturale del museo, realtà di riferimento a livello internazionale per la valorizzazione del saxofono, e offrirà al pubblico un viaggio musicale tra generi e linguaggi diversi. Il programma prevede musiche di Astor Piazzolla, Kurt Weill, Marco Vanni, Freddie Mercury e Karl Jenkins, in un percorso sonoro capace di attraversare il tango, la musica contemporanea e le contaminazioni pop. A... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maccarese celebra Pino Daniele e James Senese: il doppio concerto al Museo del SaxofonoFiumicino, 3 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di...

Museo del Saxofono di Fiumicino, concerto-tributo per Pino Daniele e James SeneseRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Temi più discussi: Note di viaggio tra parole e musica al Museo del Saxofono; Fiumicino, esaurite le carte d’identità cartacee: rilascio esclusivo CIE; Fiumicino, il Centro Catalani festeggia 45 anni: un compleanno di musica e ballo; Al Castello di Torrimpietra la quarta Giornata per la salute del paziente oncologico.

Al Museo del Saxofono va in scena Note di Viaggio di Max SpurioIl recital si sviluppa come un racconto musicale in cui parole e suoni si intrecciano con naturalezza. La voce e la chitarra di Max Spurio costruiscono un’espressione diretta ed essenziale, capace di ... ilfaroonline.it

Museo del Saxofono, dal 5 al 26 settembre tornano i concerti a Maccarese, apre la formazione The Jazz Russell & FriendsDal 5 al 26 settembre tornano i concerti al Museo del Saxofono di Maccarese, la suggestiva cornice che ospita la più grande collezione al mondo dedicata a questo strumento. Si riparte con una serie di ... ilmessaggero.it

NOTE DI VIAGGIO Sabato 11 aprile lasciati trasportare dalla musica in una serata unica al Museo del Saxofono “Note di Viaggio” è molto più di un concerto: è un racconto fatto di emozioni, ricordi e suggestioni. Sul palco Max Spurio (voce e chitarra), - facebook.com facebook