I Mascagni saxophone ensemble in concerto al Museo del Saxofono
Domenica 12 aprile 2026 alle 17:00 si terrà un concerto al Museo del Saxofono di Fiumicino, in via dei Molini. L'ensemble di saxofoni, composto da giovani musicisti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, si esibirà nel locale. L'evento è aperto al pubblico e rappresenta un'occasione per ascoltare l’interpretazione di un gruppo di talenti emergenti nel panorama musicale.
Domenica 12 aprile 2026 alle 17:00 il Museo del Saxofono (via dei Molini) di Fiumicino ospiterà il concerto dei Mascagni Saxophone Ensemble, da giovani talenti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. I giovani musicisti, diretti dai Maestri Marco Vanni e Piero Bittolo Bon, proporranno al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al Museo del Saxofono il concerto del Mascagni Saxophone EnsembleFiumicino, 9 aprile 2026 – Domenica 12 aprile 2026, alle 17, il Museo del Saxofono ospiterà il concerto del Mascagni Saxophone Ensemble, formato da...
Maccarese celebra Pino Daniele e James Senese: il doppio concerto al Museo del SaxofonoFiumicino, 3 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di...
Temi più discussi: Al Museo del Saxofono il concerto del Mascagni Saxophone Ensemble; Mascagni Saxophone Ensemble al Museo del Sax il 12 aprile; Fiumicino. Concerto al Museo del Saxofono: Mascagni Saxophone Ensemble; Roma. Formazione accessibile: borse di studio Columbus Academy.
International Saxophone Meeting 2025Dal 21 al 23 novembre il Museo del Saxofono di Fiumicino e il Castello di Giulio II a Ostia Antica ospiteranno la 3ª Edizione dell’INTERNATIONAL SAXOPHONE MEETING, una manifestazione internazionale ... politicamentecorretto.com
Museo del Saxofono riapre le porte alla cittadinanzaInaugurato il 7 settembre 2019 il Museo del Saxofono di Fiumicino riapre le porte alla cittadinanza dopo una serie di importanti interventi di ristrutturazione realizzati grazie ad un finanziamento ... villegiardini.it
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