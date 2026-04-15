Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta era morta da quasi un mese
Una donna di 67 anni, ex vigilessa in pensione, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Carini, dopo aver trascorso quasi un mese senza essere vista. La vittima aveva lavorato come ispettrice presso la centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa a Palermo. La scoperta è avvenuta recentemente, senza che si conosca ancora la causa del decesso. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.
È stata trovata senza vita nella sua villetta a Carini dopo quasi un mese di silenzio. Si tratta di Giuseppina Todaro, 67 anni, vigilessa in pensione della polizia municipale di Palermo, conosciuta per il suo lavoro da ispettrice nella centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa. A fare la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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