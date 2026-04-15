Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta era morta da quasi un mese

Una donna di 67 anni, ex vigilessa in pensione, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Carini, dopo aver trascorso quasi un mese senza essere vista. La vittima aveva lavorato come ispettrice presso la centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa a Palermo. La scoperta è avvenuta recentemente, senza che si conosca ancora la causa del decesso. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.