Una bambina di 11 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Porcari nel tardo pomeriggio di ieri. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità locali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso, mentre il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarla. La comunità si è raccolta intorno alla famiglia della vittima.

PORCARI – Una bambina trovata morta a Porcari ha sconvolto la comunità nel tardo pomeriggio di ieri (28 aprile). La piccola, di 11 anni, è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 17,40, quando è stata richiesta l’assistenza dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, mentre è stato attivato anche l’elisoccorso regionale, che però non è stato utilizzato. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Per la bambina non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, il ritrovamento sarebbe avvenuto all’interno della casa da parte dei familiari, che hanno immediatamente dato l’allarme.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dramma a Porcari, 11enne trovata senza vita nella sua abitazione

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