Airbnb viene incontro a chi sogna una vacanza disconnessa ma non sa da dove iniziare con un soggiorno da sogno in Salento ma senza telefono
Airbnb propone un soggiorno in Salento senza l’uso di smartphone, invitando gli ospiti a trascorrere una settimana in una masseria senza contatto con dispositivi digitali. La proposta si rivolge a chi desidera una vacanza disconnessa, offrendo la possibilità di soggiornare con amici in una struttura tradizionale. La campagna mira a incentivare un’esperienza di relax lontano dalla tecnologia. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sulla disponibilità.
P ensate di essere capaci di resistere per un’intera settimana senza mai toccare il vostro smartphon e? Se sì, Airbnb è pronta ad offrire un soggiorno in masseria, a voi e ai vostri amici. Ma attenzione, l’impegno non è banale, il cellulare è vietato per tutta la vacanza. Gen Z, un giovane su due sente disconnessione tra la vita on e offline X Leggi anche › Benessere analogico: perché decluttering, digital detox e giardinaggio fanno stare meglio Italiani e disconnessione in vacanza. Secondo una ricerca commissionata da Airbnb, su un campione di 1200 italiani maggiorenni, quasi un intervistato su 2 sogna di prendersi una pausa dalla tecnologia, mettendo da parte il telefono per rallentare e godersi davvero un momento di riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Buongiorno. Una info, sono super host da parecchi anni. Ho prenotato una struttura e, una settimana fa, mi viene disdetta ovviamente il proprietario chiede che sia io a cancellarla ma io non riesco a trovare una sistemazione per cui ho chiamato Airbnb ma loro facebook
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