P ensate di essere capaci di resistere per un’intera settimana senza mai toccare il vostro smartphon e? Se sì, Airbnb è pronta ad offrire un soggiorno in masseria, a voi e ai vostri amici. Ma attenzione, l’impegno non è banale, il cellulare è vietato per tutta la vacanza. Gen Z, un giovane su due sente disconnessione tra la vita on e offline X Leggi anche › Benessere analogico: perché decluttering, digital detox e giardinaggio fanno stare meglio Italiani e disconnessione in vacanza. Secondo una ricerca commissionata da Airbnb, su un campione di 1200 italiani maggiorenni, quasi un intervistato su 2 sogna di prendersi una pausa dalla tecnologia, mettendo da parte il telefono per rallentare e godersi davvero un momento di riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Airbnb viene incontro a chi sogna una vacanza disconnessa ma non sa da dove iniziare con un soggiorno da sogno in Salento... ma senza telefono

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Airbnb regala una settimana di vacanza in Puglia a chi (davvero) spegne telefono e computer. Ecco come partecipareAirbnb offre una settimana di vacanza in Puglia a chi spegne telefono e computer.

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