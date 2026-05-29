Airbnb offre una settimana di vacanza in Puglia a chi spegne telefono e computer. La proposta si svolge presso Masseria Luci, tra ulivi e silenzio. Per partecipare, i candidati devono dimostrare di aver disattivato dispositivi elettronici durante il soggiorno. La selezione avviene tramite invio di documentazione e verifica delle disattivazioni. La prenotazione è gratuita e rivolta a chi desidera vivere un’esperienza senza tecnologia.

Secondo una ricerca commissionata da Airbnb, quasi un italiano su due sogna una pausa dalla tecnologia durante le ferie, mentre oltre il 60% ritiene che smartphone e schermi peggiorino la qualità del tempo trascorso con amici e famiglia. Un dato che racconta bene la stanchezza diffusa che deriva dalla connessione continua. Una settimana senza smartphone né pc nel cuore del Salento Nasce da qui «In vacanza, per davvero», l’iniziativa lanciata da Airbnb per portare due gruppi di viaggiatori a vivere una settimana completamente offline nel cuore del Salento quest'estate. Per sette giorni, i partecipanti dovranno mettere da parte smartphone, computer e dispositivi digitali, lasciando fuori dalla vacanza notifiche, email di lavoro, social network e distrazioni continue. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Airbnb regala una settimana di vacanza in Puglia a chi (davvero) spegne telefono e computer. Ecco come partecipare

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