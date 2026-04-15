Il centro congressi dell’Unione Industriali di Torino ha accolto mercoledì 15 aprile 2026 un incontro dedicato alla tutela del marchio italiano. Durante l’evento sono stati presentati dati che indicano come i prodotti falsificati causino perdite di circa 17 miliardi di euro all’export nazionale. La discussione ha coinvolto rappresentanti di aziende e istituzioni impegnate nella lotta contro le imitazioni e le contraffazioni.

Il centro congressi dell’Unione Industriali di Torino ha ospitato, mercoledì 15 aprile 2026, un bilancio cruciale sulla difesa della qualità produttiva nazionale. Durante la Giornata nazionale del Made in Italy, il comandante provinciale della guardia di finanza, Alberto Nastasia, ha illustrato i dati relativi alla lotta contro le frodi che colpiscono l’eccellenza italiana, evidenziando come il fenomeno della contraffazione e dell’Italian sounding generi perdite colossali, con impatti diretti sull’economia reale e sulla sicurezza dei cittadini. L’impatto economico tra export regionale e danni da contraffazione. I numeri che emergono dal quadro nazionale delineato da Nastasia mostrano una forza economica che deve però difendersi da attacchi sistematici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Made in Italy sotto attacco: il falso ruba 17 miliardi all’export

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