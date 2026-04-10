Nel 2025, le esportazioni di prodotti alimentari italiani hanno segnato un incremento del 9,2%, portando il totale a 25 miliardi di euro. La crescita è stata trainata principalmente dal settore della trasformazione alimentare, che ha contribuito in modo significativo a questo risultato. I dati ufficiali indicano che si tratta di un record storico per il comparto, con un aumento rispetto agli anni precedenti.

Le esportazioni alimentari italiane guidate dal settore della trasformazione hanno registrato una crescita del 9,2% nel 2025, raggiungendo un valore di 25 miliardi di euro. I dati raccolti da Unione Italiana Food in occasione della terza Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile, evidenziano come questo segmento rappresenti oltre il 42% dell’intero volume delle esportazioni agroalimentari nazionali. I volumi produttivi distribuiti sui mercati internazionali raccontano una realtà di scala monumentale: si parla di circa 31 miliardi di piatti di pasta e di un miliardo di gelati consumati all’estero. A questi si aggiungono quattro miliardi di tavolette di cioccolato e ben 43 miliardi di tazzine di caffè. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export alimentare: boom del Made in Italy, record da 25 miliardi

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