La stagione invernale del beach volley si è appena conclusa con risultati record, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’AIBVC. La federazione ha annunciato l’avvio del nuovo Beach Tour, un circuito che si svolgerà durante l’estate 2026 e coinvolgerà diverse regioni italiane. La manifestazione si rivolge a numerose società sportive, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e promuovere il movimento. Casali e Negri hanno condiviso le loro prospettive sul presente e sul futuro di questa disciplina.

La stagione invernale del beach volley si è conclusa con numeri straordinari e la AIBVC guarda già all’estate 2026 con il nuovo Beach Tour, pronto a coinvolgere tante regioni italiane e centinaia di società sportive. Nella nuova puntata di Beach Zone, ai microfoni di Enrico Spada, ospiti Thomas Casali e Marco Negri, protagonisti del mondo AIBVC, per analizzare il bilancio della stagione 2025-2026 e parlare dei progetti futuri dell’associazione che continua a rappresentare un punto di riferimento per il beach volley amatoriale italiano. Focus sulle: Club Series Finals crescita del movimento giovanile e amatoriale sviluppo delle società di beach volley nuovi eventi del Beach Tour 2026 prospettive future del beach volley italiano Una chiacchierata approfondita sul presente e sul futuro di uno dei movimenti più attivi del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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AIBVC, stagione da record! Casali e Negri raccontano presente e futuro del beach volley

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