Dentro Skyball | giovani AIBVC e crescita del beach volley italiano

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del beach volley italiano, si concentra l’attenzione sulla crescita del settore e sulle nuove generazioni di atleti. Tra le realtà più presenti e riconosciute nel panorama nazionale, si trova la Skyball Beach Volley School, fondata da Francesco Bertolini. Questa scuola si dedica alla formazione di giovani talenti e alla diffusione di questa disciplina sportiva. In questa intervista, si approfondiscono le attività e l’impegno della scuola nel promuovere il beach volley tra le nuove leve.

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Ospite di questa intervista è Francesco Bertolini, fondatore della Skyball Beach Volley School, una delle realtà più attive e riconosciute nel panorama del beach volley italiano. Con sedi operative tra Grosseto, Novara e Viareggio, Skyball rappresenta oggi un modello di crescita sportiva capace di unire: Un confronto interessante sul presente e sul futuro del beach volley in Italia, tra crescita dei giovani, organizzazione territoriale e nuove prospettive per il movimento. Giro d’Italia 2026, un implacabile Narvaez firma il tris in fuga. I favoriti si guardano Undici tappe, tre vittorie per Jhonatan Narváez. Fino ad oggi la vera stella di questo Giro d’Italia 2026 è proprio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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