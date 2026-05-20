Nell’ambito del beach volley italiano, si concentra l’attenzione sulla crescita del settore e sulle nuove generazioni di atleti. Tra le realtà più presenti e riconosciute nel panorama nazionale, si trova la Skyball Beach Volley School, fondata da Francesco Bertolini. Questa scuola si dedica alla formazione di giovani talenti e alla diffusione di questa disciplina sportiva. In questa intervista, si approfondiscono le attività e l’impegno della scuola nel promuovere il beach volley tra le nuove leve.

Ospite di questa intervista è Francesco Bertolini, fondatore della Skyball Beach Volley School, una delle realtà più attive e riconosciute nel panorama del beach volley italiano. Con sedi operative tra Grosseto, Novara e Viareggio, Skyball rappresenta oggi un modello di crescita sportiva capace di unire: Un confronto interessante sul presente e sul futuro del beach volley in Italia, tra crescita dei giovani, organizzazione territoriale e nuove prospettive per il movimento. Giro d’Italia 2026, un implacabile Narvaez firma il tris in fuga. I favoriti si guardano Undici tappe, tre vittorie per Jhonatan Narváez. Fino ad oggi la vera stella di questo Giro d’Italia 2026 è proprio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dentro Skyball: giovani, AIBVC e crescita del beach volley italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dentro Skyball: giovani, AIBVC e crescita del beach volley italiano

Sullo stesso argomento

AIBVC, stagione da record! Casali e Negri raccontano presente e futuro del beach volleyLa stagione invernale del beach volley si è conclusa con numeri straordinari e la AIBVC guarda già all’estate 2026 con il nuovo Beach Tour, pronto a...

Club series Aibvc, le finali di Cesenatico consacrano la Beach Volley Institute nell'elite nazionaleFALCONARA MARITTIMA - A Cesenatico sono andate in scena le Finals delle Club Series di Aibvc 6.