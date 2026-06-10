agrivoltaico la regione campania aggiorna le linee tecnico agronomiche per gli impianti

Notizia in breve

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha aggiornato le linee tecnico-agronomiche per gli impianti agrivoltaici con un decreto dirigenziale. La nuova normativa stabilisce le modalità di installazione, gestione e manutenzione degli impianti, con l’obiettivo di integrare produzione energetica e attività agricole. Le linee guida riguardano anche le compatibilità ambientali e le pratiche agricole da adottare nelle aree interessate. La Regione ha pubblicato il testo completo del decreto sul proprio sito ufficiale.