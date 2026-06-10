Agrivoltaico la Regione Campania aggiorna le linee tecnico-agronomiche per gli impianti
L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha aggiornato le linee tecnico-agronomiche per gli impianti agrivoltaici con un decreto dirigenziale. La nuova normativa stabilisce le modalità di installazione, gestione e manutenzione degli impianti, con l’obiettivo di integrare produzione energetica e attività agricole. Le linee guida riguardano anche le compatibilità ambientali e le pratiche agricole da adottare nelle aree interessate. La Regione ha pubblicato il testo completo del decreto sul proprio sito ufficiale.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1932026, ha aggiornato le Linee tecnico-agronomiche regionali (LiTAR) per gli impianti agrivoltaici. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle recenti modifiche della normativa nazionale, che favoriscono lo sviluppo dell’agrivoltaico purché sia garantita la continuità e la redditività dell’attività agricola. “La Campania – spiega l’ assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – è stata la prima Regione in Italia ad adottare, già nel 2022, linee guida regionali di accompagnamento alla normativa nazionale. Oggi proseguiamo con un tempestivo aggiornamento del documento, offrendo agli agricoltori un quadro di riferimento chiaro per l’accesso alle opportunità dell’agrivoltaico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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