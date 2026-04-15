Agrivoltaico Mediocredito Centrale finanzia Cogefeed | tre impianti tra Campania e Basilicata con fondi Pnrr

Mediocredito Centrale ha approvato un finanziamento di oltre 2,19 milioni di euro a favore di Cogefeed per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici situati tra Campania e Basilicata. I progetti sono coperti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La somma concessa verrà utilizzata per la costruzione delle installazioni nel Sud Italia.

Mediocredito Centrale finanzia Coge con oltre 2,19 milioni di euro per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici nel Mezzogiorno. L’operazione, articolata in tre finanziamenti strutturati come Sustainability Linked Loans, è sostenuta dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti nell’ambito del programma InvestEU. Gli interventi prevedono la costruzione di tre impianti da 1 megawatt ciascuno nei comuni di Tito e Pignola, in Basilicata, e di Controne, in provincia di Salerno. Tutti i progetti beneficiano di un contributo del Pnrr pari al 40% a fondo perduto, con tariffa fissa garantita per 20 anni. L’impianto di Controne entrerà inoltre nella configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità energetica rinnovabile “Renewable Energy Foundation”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persiI consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza... Mediocredito Centrale approva i bilanci 2025: utile consolidato a 82,7 milioniIl Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cogefeed, da Mediocredito Centrale 2,2 milioni di euro per tre impianti agrivoltaici a Potenza e Salerno; A Ortus green loan da 97 mln per rifinanziamento portafoglio fotovoltaico, i legali nell'operazione. UniCredit e e Mediocredito Centrale sottoscrivono minibond ESG per il progetto idrogeno verde di F.M.C.UniCredit e Mediocredito Centrale sostengono la transizione energetica in Campania: minibond ESG da 1,5 milioni per il progetto sull’idrogeno verde di F.M.C. F.M.C., azienda specializzata nello ... affaritaliani.it