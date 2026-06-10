Le capre di Agripunk hanno scoperto di avere un ruolo politico nella loro battaglia per il podere della Valdambra. Gli attivisti stanno negoziando per salvare il rifugio antispecista, che ospita circa ottanta animali. La difesa del luogo coinvolge anche la promozione di un modello sociale basato su interdipendenza, mutuo aiuto e responsabilità condivisa. La trattativa si svolge tra i rappresentanti del rifugio e le autorità competenti.

Per gli attivisti di Agripunk, difendere il rifugio antispecista della Valdambra non significa soltanto salvare ottanta animali, ma anche difendere un’idea alternativa di società fondata su interdipendenza, mutuo appoggio e responsabilità reciproca. Tradotto in termini comprensibili anche alle pecore residenti, significa soprattutto evitare che capre, asini, maiali, galline e gatti debbano preparare le valigie entro il 19 giugno, data in cui scatterà la prima fase dello sfratto. Davanti al Palazzo della Regione Toscana gli attivisti hanno acceso i riflettori sulla vicenda, ricordando che Agripunk è nato nel 2014 sulle ceneri di un allevamento intensivo da trentamila tacchine e che, nel frattempo, attorno al podere si è ricostruito un ecosistema spontaneo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Agripunk, le capre scoprono di avere un valore politico: trattativa per salvare il podere della Valdambra

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