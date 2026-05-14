Ieri, giovedì 14 maggio, si è tenuto un evento dedicato alle piccole e medie imprese del territorio, incentrato sull’importanza degli standard ESG e del loro impatto nel mondo degli affari. Durante l’incontro, aziende di piccola e media dimensione hanno approfondito come integrare pratiche di sostenibilità nelle proprie strategie aziendali per migliorare la competitività e rispondere alle esigenze di mercato. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese locali, esperti di settore e consulenti specializzati in sostenibilità e sviluppo economico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Trieste, 15 maggio 2026 – Si è svolto ieri giovedì 14 maggio, presso gli spazi del Generali Convention Center di Trieste, l’evento “PMI & Sostenibilità”, organizzato da Manageritalia Friuli Venezia Giulia per promuovere un momento di confronto e dialogo dedicato alla business community, alle imprese e agli stakeholder del territorio sul futuro della sostenibilità nella regione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di approfondire il ruolo della sostenibilità e delle tematiche ESG, oggi sempre più centrali per lo sviluppo delle imprese, non solo come adempimento normativo ma come vero e proprio elemento strategico di crescita, reputazione, comunicazione e relazione con il mercato e il territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Sostenibilità al business: le PMI del territorio scoprono il valore strategico degli ESG per competere e vincere le sfide dei mercati

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