Gli studenti della quarta classe della scuola primaria di Collodi hanno preso parte a un progetto dedicato alla sostenibilità, intitolato “Va’ dove ti porta il bus”. Durante le attività, i bambini hanno approfondito l'importanza di scelte sostenibili e di un uso consapevole dei mezzi di trasporto. Il progetto si è concentrato sulla sensibilizzazione verso pratiche più rispettose dell’ambiente, coinvolgendo i giovani in attività educative e pratiche. La partecipazione ha avuto come obiettivo quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i bambini.

La classe quarta A-B della Scuola Primaria Mussino di Collodi ha partecipato al progetto di Autolinee Toscane ’ Va’ dove ti porta il bus ’, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Nell’anno scolastico 2526, il progetto ha coinvolto circa 2.000 alunni e 96 classi in tutta la regione. ’Va’ dove ti porta il bus’ ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il trasporto pubblico come scelta, per incoraggiare stili di vita sostenibili e per generare un impatto culturale, influenzando comportamenti e abitudini fin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto ’Va’ dove ti porta il bus’. I bambini della Mussino scoprono il grande valore della sostenibilità

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