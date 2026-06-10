Gli Agri Job Days sono una settimana di reclutamento che si svolge in Puglia, con il fine di individuare 250 lavoratori da assumere presso aziende del comparto agricolo e agroindustriale. Le selezioni sono aperte anche a candidati senza esperienza, con possibilità di inserimento in mansioni operative di supporto. L’iniziativa è promossa da Arpal Puglia e organizzata in collaborazione con i Centri per l’Impiego delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore che registra una forte richiesta di personale, soprattutto durante il periodo estivo. Quando e dove si svolge la recruiting week. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Agri Job Days, 250 assunzioni anche senza esperienza: come ed entro quando candidarsi

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