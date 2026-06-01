Oltre 700 posizioni di lavoro aperte tra Bari Bat e Foggia | al via le candidature per gli Agri Job Days

Oltre 700 posti di lavoro sono disponibili tra Bari, Bat e Foggia, secondo il report WorkUP. Le offerte sono state pubblicate dai Centri per l'impiego delle tre province. Le candidature sono aperte per le posizioni indicate nel documento, che raccoglie anche concorsi e selezioni in corso. La maggior parte delle opportunità riguarda settori vari, con richieste di personale in diverse qualifiche e specializzazioni.

Sono più di 700 le posizioni di lavoro aperte dai Centri per l'impiego nelle province di Bari, Bat e Foggia, raccolte nel nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale dedicato a opportunità di lavoro, concorsi e selezioni. I segnali di maggiore dinamismo arrivano dai settori "Costruzioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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